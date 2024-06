Epidemie černého kašle stagnuje, nových případů ale opět bylo přes tisíc

Epidemiologická situace podle odborníků stagnuje. Počty případů výrazně klesají, ačkoliv jsou stále dohlašovány případy z předchozích týdnů i nově vzniklé případy.

"V posledním období každý týden počet případů pertuse nahlášených do registru infekčních nemocí přesahuje 'tisíc', a tak se zdá, že původce onemocnění má v populaci stále dost vnímavých jedinců, které může atakovat a nakazit je. Přitom je třeba počítat s tím, že podhlášenost onemocnění je značná, protože se řada případů nákazy do ISIN z nejrůznějších důvodů nedostane a skutečný stav v populaci se odlišuje od našich dat," uvedl ústav.

Onemocnění se vyskytuje ve všech věkových skupinách, přičemž medián věku nemocných je 19 let. U dětí do jednoho roku bylo letos nahlášeno 314 případů černého kašle. Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je stále ve věkové skupině 15 až 19 let.

Černý kašel nebo také pertuse je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Způsobují ho bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby. Příznaky se obvykle objevují 7 až 10 dní po nakažení, ale mohou se vyskytnout dokonce až po 21 dnech.

Příznaky se zprvu podobají běžnému nachlazení, jde o kýchání, rýmu či horečku. Slabý kašel časem nabývá na závažnosti, záchvaty jsou intenzivnější. Nakažený vykašlává hustý průhledný hlen, často to doprovází zvracení.

Nejzávažnější formy nemoci postihují malé děti, u nichž se mohou projevit vážné komplikace. Zahrnují zápal plic a encefalopatii (onemocnění mozku), může dojít až k úmrtí. U dospělých či dospívajících se mohou vyskytnout krátkodobá neschopnost dýchat, zlomená žebra, výhřez konečníku a kýla.