ERÚ chce zvýšení regulované složky elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Čechů se prý moc nedotkne

Pro domácnosti ERÚ navrhuje meziroční zvýšení regulované složky elektřiny o 71 procent a plynu asi o 39 procent, přičemž pro velké odběratele by mělo zvýšení být ještě výraznější, uvedl pro Český rozhlas.

Tento návrh však narazil na odpor podnikatelských organizací a opozice tvrdí, že je to selhání vlády. Premiér Petr Fiala uvedl, že konečné ceny energií v příštím roce se oproti letošku zvýší nejvýše o několik procent. Definitivní podoba regulované složky energie bude známá koncem listopadu.

Trávníček opakoval, že hlavním důvodem vysokého nárůstu jsou přesuny části nákladů na odběratele, které letos stát dotuje kvůli energetické krizi. Týká se to zejména plateb za obnovitelné zdroje energie (POZE) a systémové služby, jako je zajištění spolehlivého provozu přenosové sítě a jejího rozvoje. Podle šéfa ERÚ také ovlivňuje situace růst nákladů a celková ekonomická situace v zemi.

ERÚ podle Trávníčka využívá veškeré dostupné možnosti při stanovování regulovaných cen energie s cílem minimalizovat dopady na odběratele. Avšak má určité limity, ve kterých se může pohybovat. Podle něj ERÚ při sestavování návrhu našel úspory ve výši deseti miliard korun, a bez těchto úspor by zvýšení bylo ještě vyšší.

Předseda Rady ERÚ však tvrdí, že pro další výrazné snížení růstu regulované složky energií už není příliš prostoru. "V konečné verzi by mohly být jen nepatrné úspory a spíše by šlo o přerozdělení zvýšených nákladů do budoucna. Kromě toho by tato možnost byla omezená. Nemám právní základ, jak více ustoupit," uvedl Trávníček.