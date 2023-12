ERÚ reaguje na vládní podporu firem. Připravil změnu cenového rozhodnutí

Dnes v 10:00 místního času začíná summit Evropské unie. Původně měl trvat dva dny, předseda Evropské rady Charles Michel ale oznámil, že je připraven vést jednání až do neděle, pokud to pomůže dosáhnout kompromisu v otázkách spojených s Ukrajinou. Právě její financování a vstup do EU budou nejdůležitějšími tématy summitu,

Zdroj: Libor Novák