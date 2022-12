Fiala chce shodu na zastropování cen plynu, i když by ostatní bylo možné přehlasovat

Ruský prezident Vladimir Putin se útokem na Ukrajinu ve všem dramaticky přepočítal, Ukrajina invazi vzdoruje a Evropa se kvůli plynu nevzdala hodnot a solidarity. Dnes to v projevu před poslanci Spolkového sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Ukrajině Scholz vyslovil plnou podporu a země se podle něj může spolehnout, že dostane vše, co pro svou obranu a přežití potřebuje, a to včetně zbraní a financí.