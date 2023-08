Fiala očekává, že Válek bude situaci kolem ředitele IKEM řešit

Jedním z největších problémů, kterým Ukrajina aktuálně čelí v rámci ruské invaze, je enormní množství min. Po dělostřeleckých útocích ruské armády jsou druhou nečastější příčinou zranění ukrajinských vojáků a odhaduje se, že odminování země může trvat přinejmenším deset let. Urychlit by to mohla nová experimentální metoda, kterou začala ukrajinská armáda nově používat.