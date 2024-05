Fiala přivítá v Praze vážené hosty. Řešit se má bezpečnostní spolupráce či pomoc Ukrajině

Úřad vlády o akci referuje jako o pracovní večeři k bezpečnostní spolupráci. Hlavními tématy jednání budou česká muniční iniciativa, protivzdušná obrana Ukrajiny a obranně-průmyslová spolupráce v Evropě.

Účast na úterní pracovní večeři, kterou hostí český premiér, potvrdili předsedkyně dánské vlády Mette Frederiksenová, nizozemský premiér Mark Rutte, polský prezident Andrzej Duda či lotyšská premiérka Evika Silinová.

Neformální zasedání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů zahraničních věcí se pak uskuteční od čtvrtka 30. do pátku 31. května v Praze. Schůzka proběhne v roce, kdy NATO slaví 75. výročí a Česká republika 25 let od vstupu do aliance. Předsedat jí bude generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. České ministerstvo zahraničních věcí o tomto zasedání informovalo již v únoru.

"Letos uplyne 25 let od vstupu ČR do NATO a 22 let od pražského summitu, na kterém jsme do Aliance pozvali dalších sedm zemí střední a východní Evropy," připomněl tehdy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Setkání je podle jeho slov také připomínkou 75. výročí od založení Aliance. Zároveň zdůraznil, že schůzka bude největší alianční akcí v Česku od summitu v Praze v roce 2002.