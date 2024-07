Fiala v rozhovoru pro Guardian přirovnal Putina k Hitlerovi. Orbánova cesta není v zájmu Evropy ani ČR, řekl

Úsilí maďarského premiéra podle Fialy pomáhá pouze Kremlu. „To, co dělá Viktor Orbán, není v zájmu Evropy , není to v zájmu mé země, není to v zájmu ukrajinského lidu. Bohužel to v této situaci pomáhá Vladimiru Putinovi. A to je špatně,“ upozornil.

Ruské aktivity přirovnal k činům nacistického Německa. „Mnoho lidí se domnívalo, že když dáme Hitlerovi nějaké území nebo když budeme s Hitlerem diskutovat, zabráníme válce – opak byl správný,“ podotkl.

„Mír je možný pouze tehdy, když agresivní stát, agresivní režim pochopí, že jsme tak silní, že pro tento režim není dobré být agresivní vojenskými silami. Takže je to velmi, velmi jasné: minulost je učitelkou nás všech,“ vylíčil Fiala.

Potvrdil další českou pomoc Ukrajině. „Chceme do konce letošního roku poslat 500 000 kusů munice, což je nyní reálné, protože máme vše, co potřebujeme, financování a také víme, kde munice je a zorganizovali jsme ji. Evropa musí zintenzivnit pomoc Ukrajině a posílit vlastní obranu,“ vysvětlil český premiér.

Nervózně očekává listopadové prezidentské volby v USA, které může vyhrát republikán Donald Trump. „Měl jsem pocit, že lidé velmi dobře chápou, co se stalo v Evropě. To je možná to nejdůležitější: jako politolog a také jako politik jsem si jistý, že Evropa musí být více zodpovědná za svou bezpečnost,“ zdůraznil.

Neočekává, že příští prezidentská administrativa provede odklon zahraniční politiky od Ukrajiny. „V této otázce není až tak důležité, jestli příštím prezidentem bude Joe Biden nebo Donald Trump, protože Spojené státy mají ve světě jiné, jiné zájmy a není možné a také není v pořádku, pokud my v Evropě vždy doufáme nebo věříme, že naši bezpečnost garantují Spojené státy,“ upozornil.

Připomněl důležitost Severoatlantické aliance. „Transatlantická spolupráce je důležitá pro celý západní svět, pro západní demokracie – musí být – ale musíme být zodpovědnější, musíme se více starat o naši obranu, musíme zvýšit naše výdaje na obranu,“ jmenoval Fiala.

Reportéři Guardianu se ho ptali i na jeho původní profesi politologa. „V mém pojetí je nutné oddělit přístup politologa a činnost premiéra. Vždy je výhodou rozumět věcem, znát věci, znát historii, rozumět politice i teoreticky – není automatické, že když jste úspěšní vědci, budete úspěšní politici, ale pro mě je to výhoda,“ uzavřel.