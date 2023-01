Hilšer označil svůj výsledek za prohru, podpořil Pavla

Lékař také zmínil, že měl nízkonákladovou kampaň. V politice nekončí. O tom, zda bude obhajovat post senátora, se rozhodne, až to bude aktuální.

V minulé prezidentské volbě Hilšer získal 8,8 procenta hlasů, skončil tehdy pátý z devíti kandidátů. "Před pěti lety to pro mě bylo velké překvapení. Myslím, že jsem vybočoval z pelotonu, byl jsem někdo nový. Teď to tak nebylo," shrnul.

Šestačtyřicetiletý lékař uvedl, že mu řada voličů psala, že je sice sympaťák, ale že musejí dát hlas někomu jinému, aby ve volbě hlavy státu nezvítězil Babiš. Podle Hilšera tak převážilo pragmatické uvažování.

"Je vidět, že když člověk nabízí to samé, jednou to může být devět procent, jednou tři procenta. Rozhodují i peníze," podotkl. "Kampaň byla nízkonákladová, protože si myslím, že politici nemají být závislí na velkých penězích," doplnil.

Toho, že nevyslyšel výzvy k odstoupení z voleb, aby tak podpořil jiné Babišovy protikandidáty, rozhodně nelituje. "Člověk nesmí utíkat z boje, musí bojovat až do konce a být připraven shořet," prohlásil. Tlak na své voliče, aby volili někoho jiného, označil za zasahování do jejich svobody.

Dodal, že politika pro něj není životním cílem. "Vždycky jsem reagoval na to, co se děje. Můžu dělat i celou řadu jiných věcí. Tím neříkám, že končím, ale mám vždycky otevřené dveře do jiných světů," vysvětlil.

Svým voličům poděkoval za to, že nepodlehli tlakům a odvážně volili hodnoty, o kterých byli přesvědčení. Díky směřoval i svému shromážděnému týmu, kterému přednesl krátkou veršovánku: "dvě procenta nevadí, aspoň budem v podhradí“.