Hit Netflixu Na nože: Glass Onion má českou stopu. Umění předvedli skláři

Pačinek i Sobotka už zakázky pro film dělali, tohle ale bylo něco úplně nového. "Je to příběh snů, to je jednou, dvakrát za profesní život takový projekt," řekl Sobotka. Spolupráce podle něj odstartovala loni v červenci. "Jednoho dne ráno mi zavolala britská producentka a zeptala se, jestli bychom mohli udělat nějaké sklo pro natáčení amerického filmu. Na základě toho k nám loni v létě dorazil filmový umělecký designér John Dexter, který u nás strávil přes měsíc, a měli jsme čtyři týdny na to, abychom vyrobili 60 plastik," popsal spolupráci manažer sklárny.

Filmový designér Dexter je dlouholetým spolupracovníkem amerického režiséra a scenáristy Tima Burtona a je podepsán pod výpravou takových filmů jako Star Wars, Pán prstenů, Piráti z Karibiku nebo Ospalá díra. Ve sklářské huti byl loni v létě poprvé. "Práce na tomto prestižním projektu byla nejen radostí z toho, co se nám společnými silami podařilo vytvořit, ale zejména možností potkat tak skromného a milého člověka, jakým John Dexter je. Dal mi obrovskou příležitost ukázat a využít vše, co jsem se za desetiletí ve skle naučil," řekl Pačinek.

Majitel sklárny přiznal, že práce nebyla jednoduchá a zpočátku měl trochu strach, zda tak prestižní úkol se svým týmem zvládne. "S každým dalším objektem jsme se více a více sbližovali a ocitali na společné vlně a propojení, kdy stačil jen oční kontakt a já věděl, že je vše v pořádku a že John vítá každou mou zkušenost, kterou jsem snad za všechna ta léta na huti získal a kterou mohu vložit do jeho návrhu. Nadto vše mi velice imponuje svou přirozenou skromností, empatií, ochotou naslouchat a vyjít vstříc, a zároveň jasným a srozumitelným záměrem," dodal sklář.

Podle Sobotky mělo být plastik nejprve jen 20. V Kunratické sklárně tak postupně z křišťálu vzniklo ženské torzo, květina, hlava psa, váza složená z bublin jakoby vytvořených dětským bublifukem, busta zvláštního muže a další objekty. "Pravděpodobně atmosféra hutě, krása vznikajících objektů a kreativní přístup Jiřího Pačinka způsobily, že první edice se po několika dnech rozrostla na 40 kusů a nakonec jich bylo šest desítek," řekl.

Ve filmu Riana Johnsna s Danielem Craigem v hlavní roli nejsou křišťálové plastiky jen pouhou dekorací. "My jsme netušili, že to bude film tak trochu o skle, když pak jsou na konci ty Pačinkovy věci roztříštěny, tak to je neuvěřitelné finále," řekl Sobotka. Přiznal ale, že přestože to vypadá, že plastiky na konci filmu proměnili filmaři v hromadu střepů, není to pravda. "Oni jich zničili jen několik, jinak to byly kopie přesně vytvořené rekvizitáři z polymeru přesně podle našich originálů," dodal manažer sklárny.