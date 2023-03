Hrad i poslední den Zemanova mandátu podepisoval nové smlouvy

Majitel firmy Astacus Michal Pechan v minulých letech dostával do pronájmu nádvoří jedné z nejnavštěvovanějších památek v Česku opakovaně. Ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák, kterého do funkce od ledna dosadil vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, serveru sdělil, že Hrad smlouvu podepsat musel. "Správa Pražského hradu uspořádala veřejné a otevřené výběrové řízení, v němž nebyl nikdo protežován a nikdo znevýhodněn. Smlouva byla podepsána s firmou, která zvítězila. S výběrem a smlouvou nebylo možno čekat, pokud měly letos velikonoční trhy proběhnout," uvedl Novák.

Na dotaz, kolik se přihlásilo zájemců a na základě čeho vybrali vítěze, už do vydání textu neodpověděl, poznamenal server. Podle zdrojů Seznam Zpráv stál za pronájmy pro Pechanovu firmu Mynář. Ani ten na dotazy nereagoval. Prostor za svatovítskou katedrálou pronajala Správa Pražského hradu Pechanově firmě Astacus už v roce 2019. Bez tendru a do konce Zemanova mandátu. Hrad to hájil tím, že smlouva navazuje na původní dohodu z roku 2015, píše server.

Pechan odmítá, že jeho úspěchy při uzavírání smluv na Hradě souvisejí se sponzoringem, který prezidentské straně poskytovali jeho podřízení. A podle serveru tvrdí, že s Mynářem o smlouvách nejednal. "Hrad na tyto trhy vyhlásil výběrové řízení, kterého jsme se účastnili," uvedl ke smlouvě o velikonočním pronájmu.

Astacus i další Pechanovy firmy jako Pralinka, Galaxie Production nebo Infiteam podle serveru vyšetřují policisté kvůli podezření z fiktivních obchodů, které údajně připravily stát o miliony korun na daních.