Jsou ceny cukru v pořádku? ČOI provedla kontroly v obchodech

Navržené snížení mimořádné valorizace penzí by do roku 2030 znamenalo omezení růstu výdajů celkem zhruba o 250 miliard korun, ročně asi o 0,36 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výsledná podoba přidání tak bude mít vliv na rozpočty a dluhy státu pro příští roky. Ve svém posledním stanovisku k fiskální a rozpočtové politice to uvedla Národní rozpočtová rada (NRR).