Jurečka chce zvýšit odvody na důchody pro lidi pracující na DPP

Jurečka uvedl, že počet lidí pracujících na dohodu, kteří neplatí pojistné na sociální zabezpečení, se razantně zvýšil během koronavirové pandemie. "Dneska máme přes 60 miliard korun ročně, které se vyplácejí v dohodách, a jenom zhruba ze dvou miliard korun tohoto objemu je vypláceno pojistné. A ti lidé nebudou mít jednou důchody," uvedl ministr.

Jurečka má v úmyslu systém zpřehlednit a lidem sdělit, že pokud chtějí od státu něco očekávat k důchodu, měli by do systému "adekvátně férově" odvádět sociální pojistné. "Kdybychom všichni v tomto státě byli dohodáři a tento stát měl fungovat na platbách od dohodářů, tak ten stát není financovatelný, skončí," dodal.

Ministr připustil, že nebude jednoduché dosáhnout dohody na důchodové reformě. Dosavadní schůzky se zástupci opozičních hnutí ANO a SPD ale ukázaly, že "je vůle se na těch podstatných věcech konstruktivně dohodnout", uvedl Jurečka. Podle něj reforma musí nadále počítat s mezigenerační solidaritou a oceněním rodičovství.

Poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí ANO Aleš Juchelka potvrdil, že hnutí chce k reformě přistupovat konstruktivně. Chce například zvýhodnit daňovou podporu zaměstnavatelů přispívajících na sociální zabezpečení zaměstnanců, zlepšit prorodinnou politiku, nechce měnit parametry pro řádnou valorizaci penzí. S Jurečkou se shodl na tom, že reforma se nebude týkat lidí starších 50 let.

Jurečka tento týden uvedl, že se v rámci reformy nechystá zvýšit věkovou hranici pro odchod do penze z 65 na 68 let, jak navrhují někteří experti. Podle něj by se při nástupu do důchodu měla zohledňovat délka života, odpracovaná doba či náročnost profese..

Důchod z veřejného systému tvoří v Česku kolem 95 procent příjmu seniorů. Odvody na penze jsou výrazně nižší než výdaje, letos by deficit mohl činit kolem 78 miliard korun. Experti navrhují ke zmírnění zadlužení mimo jiné zpomalit valorizace, omezit počet předčasných důchodů a zvyšovat postupně dál důchodový věk. Život v Česku se prodlužuje a počet i podíl lidí nad 65 let podle statistiků roste. Loni měli muži naději na dožití 76,1 roku a ženy 81,9 roku. Lidí nad 65 let žilo v zemi 2,2 milionu, tvořili 21 procent obyvatel. Podle dřívějších plánů by člověk měl v penzi trávit zhruba čtvrtinu života. Povinná doba placení odvodů pro nárok na důchod trvá nyní 35 let. Dříve do důchodu bez krácení částky mohou odcházet horníci a záchranáři.