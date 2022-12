Jurečka dál prosazuje Hladíka. Za ministra ho chce nejpozději počátkem ledna

Jurečka reagoval na informaci ČT, že ze soudního příkazu k prohlídce Hladíkovy kanceláře, vyplývá, že je bývalý náměstek podezřelý z ovlivňování privatizací majetku města. Podle Jurečky nejde o novou skutečnost, pozastavil se naopak nad tím, že soud vydal dokumenty médiím přesto, že Hladíkovi hrozí za jejich zveřejnění vysoká pokuta. Podobně se vyjádřil i Hladík.

"To, co se dnes objevilo v médiích, není žádná nová informace. Zveřejnění příkazu k prohledání mé kanceláře podle zákona o svobodném přístupu k informacím znamená, že informace v něm již patrně neslouží policejnímu vyšetřování. Osobně jsem byl v této věci vázán mlčenlivostí pod pokutou. Od té doby, co jsem byl na policii poskytnout vysvětlení, jsem již nebyl policií znovu kontaktován," řekl Hladík ČTK. Doplnil také, že o obsahu dokumentu informoval deník Mladá fronta Dnes již před několika týdny. "Policii jsem vše vysvětlil, spolupracuji s ní a od prohlídky mé kanceláře mě nekontaktovala. Nejsem trestně stíhán, ani obviněn, natož obžalován. Pokud by ty informace byli nutné pro vyšetřování, tak by to soud neposkytl podle zákona 106, tedy pochybuji, že jsme teď ve fázi podezření," uvedl.

Jurečka za Hladíkem dále stojí. "Pro mne je Hladík osoba, která nemá žádné podezření, že by se dopustila něčeho nezákonného, neférového, ze všech informací, které poskytl policii a veřejnosti jasně odůvodnil své kroky," uvedl. Za "hraniční termín" pro Hladíkovo jmenování označil první lednový týden. "Předpokládám, že to nastane. Nepočítám s tím, že by neměl být jmenován ministrem životního prostředí, takto jsme o tom s premiérem (Petrem Fialou) hovořili," řekl.

Za překvapivý označil Jurečka postup soudu, který dokument vydal na základě zákona o svobodném přístupu informacím. "Myslím, že tuto informaci má i ministr spravedlnosti (Pavel Blažek ODS) a že on už podle svých zákonným možností určitě buď konal, nebo konat bude," uvedl Jurečka na dotaz, zda bude na postup soudu nějak reagovat.

Na twitteru Hladík už dříve uvedl, že prohlídka jeho kanceláře by se neuskutečnila, pokud by nebyl prvním náměstkem primátorky. Doplnil, že v případě, že by vyjednávání o koalici bylo rychlejší nebo by byl jmenován ministrem, žádná prohlídka jeho kanceláře by se nekonala. Při raziích kvůli městským bytům vyslechla policie 30 lidí, udělala 28 domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor.