Jurečka stanovil podmínky, za jakých skončí ve vedení lidovců

Jurečka uvedl, že lidovci musí získat alespoň dva europoslance, posílit senátorský klub a dosáhnout minimálně na jednu hejtmanskou funkci.

Tato deklarace přichází v reakci na kritiku, kterou čelí v souvislosti s vánočním večírkem na svém ministerstvu a způsobem, jakým komunikoval s médii v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

Jurečka již dříve prohlásil, že na říjnovém sjezdu lidovců by znovu nekandidoval, pokud strana neuspěje v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu.

Jeho dnešní vyjádření v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct konkrétně stanovuje podmínky úspěchu pro pokračování v pozici předsedy strany.

Volební model agentury STEM publikovaný dnes naznačuje, že lidovci by v případě volby do Sněmovny neuspěli, obdrželi by podporu pouze 2,7 procenta voličů.



Lépe si vede i KSČM, která se nachází těsně pod pětiprocentním prahem s posílením na 4,8 procenta. Sociální demokraté (SOCDEM) by získali 3,1 procenta.