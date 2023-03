Jurečka tvrdí, že zákon s odškodněním lidí kvůli zpožďování dávek nepočítá

Postupně se ale lhůty zkracují, i proto vzniklo v Liberci pracoviště, které přetíženým pobočkám s vyřizováním žádostí pomáhá.

"Další pracoviště by mohla vzniknout v Moravskoslezském a Ústeckém kraji," doplnil Karel Trpkoš pověřený řízením Úřadu práce ČR. V Liberci je na vyřizování pražských žádostí, a to nejen těch podaných on-line, vyčleněno 25 lidí, do budoucna by jich mělo být 50 až 60. Od března v Praze například začínají skenovat listinné podklady tak, aby se s nimi dalo pracovat v digitální podobě, což pomáhá práci zjednodušit. Do poloviny roku by podle Trpkoše měly takto pracovat všechny pražské pobočky.

Problémy s nedodržováním třicetidenních lhůt nejsou podle Jurečky jen v Praze, ale také na některých středočeských pobočkách, na jižní Moravě. Problémem podle něj je, že se třeba v Praze nedaří na pobočky nabrat dostatek lidí, i to je důvod, proč se nabízí přesunout agendu jinam. Podobný systém využívají například banky. "Do měsíce měsíce a půl bychom chtěli dostat třeba u příspěvku na bydlení tu agendu do zákonných lhůt," dodal Jurečka.

Úřad práce ČR má téměř 250 kontaktních pracovišť po celé republice a jeho hlavním úkolem je zejména zvyšovat zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost, věnovat zvýšenou pozornost ohroženým skupinám, podporovat podnikání a celkově přispívat ke zkvalitňování trhu práce. Od loňského jara ale čelí pracoviště úřadu velkému náporu nejen v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny, ale i s rostoucími životními náklady, žádostí výrazně přibylo a na úřadech se tvoří fronty.