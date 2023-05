Kalousek by se mohl vrátit do velké politiky, strana si ho představuje v Senátu

Kalousek byl poslancem téměř nepřetržitě od roku 1998 až do roku 2021, ve dvou vládách, konkrétně Topolánkově a Nečasově, byl ministrem financí. Nově by mohl zasednout v horní parlamentní komoře.

Podle informací serveru Seznam Zprávy mu totiž TOP 09 nabídla kandidaturu ve volbách do Senátu, které se uskuteční na podzim 2024. Potvrdil to šéf pražské buňky Jiří Pospíšil.

"Konzultovali jsme to i s našimi politickými partnery. ODS ví, že to panu Kalouskovi nabízíme, jsou s tím v souladu. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová to rovněž nijak nerozporovala," řekl Pospíšil zmíněnému serveru.

Kalousek by v případě přijetí nabídky kandidoval na Praze 2. Exministr se zatím nerozhodl, čas prý dostal do léta. Ve zmíněném obvodu je aktuálně senátorem dvojnásobný prezidentský kandidát Marek Hilšer.