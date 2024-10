Kamala nebo Trump? Češi řekli, koho by si zvolili

Podle průzkumu, který proběhl mezi 26. zářím a 20. říjnem a zapojilo se do něj 1018 respondentů starších 18 let, si vítězství Harrisové přeje 53 % dotázaných. Naopak Trump má podporu 27 % lidí, přičemž 20 % respondentů nemá vyhraněný názor. "Na stranu Harrisové se přiklánějí častěji mladší Češi do 45 let, lidé s vyššími příjmy a především vysokoškolsky vzdělaní," uvedl výzkumný analytik Radek Pileček. Harrisovou nejvíce podporují voliči stran současné vládní koalice, zatímco Trumpa preferují příznivci opozičních stran, jako jsou SPD, KSČM nebo mimoparlamentní Motoristé.

Trumpovo vítězství si více přejí muži než ženy, stejně jako lidé bez maturity, starší občané nad 60 let a osoby s nižšími příjmy. Z regionálního pohledu má Trump větší podporu na Moravě, zatímco Harrisová se těší výrazně vyšší podpoře v Praze, kde ji podporuje 65 % dotázaných oproti pouhým 16 % pro Trumpa.

Při otázce, proč lidé přejí vítězství konkrétnímu kandidátovi, většina uvedla, že se jedná o přijatelnější variantu. V případě Trumpa to bylo 66 % respondentů, u Harrisové 48 %. Přes čtvrtina jejích příznivců přiznává, že ji podporují především proto, aby zabránili Trumpovu vítězství.

"Preference Harrisové nebo Trumpa u českých voličů jasně ukazují, že většině lidí není sympatický ani jeden z kandidátů. Lidé hledají tu přijatelnější variantu," doplnil Pileček. Oběma kandidátům by vítězství jen na základě sympatií přál podobně nízký počet respondentů – 22 % Trumpovi a 24 % Harrisové.

Z výsledků průzkumu je patrné, že i když prezidentské volby v USA probíhají tisíce kilometrů od Česka, zdejší obyvatelé je pozorně sledují a mají své preference. Ačkoli Harrisová má v Česku výraznější podporu, většina voličů považuje své rozhodnutí za kompromisní volbu mezi dvěma kandidáty, z nichž ani jeden není vnímán jako ideální.