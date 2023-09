Kardinál Duka čelí kritice. Dítě bez matky či otce srovnal s ukrajinským vojákem

Ruské útoky na ukrajinské přístavy na Dunaji zpomalí vývoz obilí, je proto třeba posílit jiné trasy. Uvedl to rumunský prezident Klaus Iohannis, který spolu s chorvatským protějškem dodal, že jsou oba státy připraveny posílit ostatní trasy, kterými by ukrajinské obilí mohlo proudit dále do světa.