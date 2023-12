Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přepravci zveřejnili termíny, do kdy garantují doručení

Česká pošta doporučuje předání balíku do přepravy České pošty nejpozději do středy 20. prosince. Na svém webu zdůrazňuje, že i v případě, že balíky budou předány do přepravy České pošty po tomto datu, bude vynakládat maximální úsilí pro jejich včasné doručení v souladu s platnými poštovními podmínkami.

Služba Zásilkovna naopak nedokáže garantovat doručení do Štědrého dne. Nicméně pokud e-shop, ze kterého nakoupíte vánoční dárky, předá zásilku na depo nejpozději do 20. prosince 2023, Zásilkovna udělá maximum pro doručení do Vánoc, píše na webu.

Přepravní služba PPL nabízí doručení až do 22. prosince. Přitom zdůrazňuje, že termín doručení bude záviset na tom, kdy e-shop expeduje balík. Pokud k expedici dojde ve čtvrtek 21. prosince, více než 98 % takových zásilek by mělo být doručeno na adresu, do výdejního místa nebo do výdejního boxu v pátek 22. prosince.

DPD stanovuje podmínku pro doručení balíčku před Vánoci tak, aby odesílatel předal balíček k přepravě nejpozději do středy 20. prosince. DPD rovněž upozorňuje, že délka zpracování objednávky v e-shopech se může lišit a ovlivnit ji může pouze konkrétní e-shop.