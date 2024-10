Koalice s ODS? Babiš řekl, s kým chce po volbách vládnout

Babiš uvedl, že by za ideální považoval situaci, kdy by hnutí ANO získalo 2,4 milionu hlasů, což je stejné množství, jaké obdržel v loňských prezidentských volbách. Podle něj by takové množství hlasů přineslo 44 procent volební podpory.

„Potřebujeme mít maximum hlasů, těch 2,4 milionu, to by bylo skvělé, tak, aby nás nikdo neobešel, a v podstatě abychom mohli vládnout s nějakou tolerancí,“ řekl Babiš. Dodal, že v takovém případě by ANO mohlo vládnout s podporou některé menší strany.

Babiš se rovněž vyjádřil k možným koalicím po volbách. Odmítl debatu o možné spolupráci s uskupením Stačilo!, které vede předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, a podobně se postavil k hnutí Motoristé sobě. O spolupráci s SPD prohlásil, že nezná jejich program, a proto není schopen odpovědět, zda by bylo možné s nimi spolupracovat. Na otázku, zda si umí představit Róberta Šlachtu, senátora a předsedu hnutí Přísaha, jako ministra vnitra, Babiš pouze odpověděl: „Co on chce, není až tak podstatné, jako podstatné je to, co my chceme.“

V oblasti ekonomiky Babiš zdůraznil potřebu boje proti daňovým únikům a zlepšení výběru daní. Hnutí ANO podle něj představí konkrétní návrhy úspor a zaměří se na efektivitu provozu státu. V otázce důchodů slíbil vrátit původní pravidla pro valorizace penzí, která zahrnují započítání poloviny růstu reálných mezd, místo současné třetiny. Důchodový systém označil za udržitelný a zdůraznil potřebu zajištění dostatku financí pro důchodce. „Důchodce musí mít dobrý příjem, aby měl důstojný život... a my ty peníze seženeme,“ uvedl Babiš s tím, že jedním z klíčových zdrojů financí bude boj proti daňovým únikům.

Hlavními body programu hnutí ANO, které Babiš představil, jsou důraz na efektivní řízení státních financí, zlepšení výběru daní a důraz na udržitelný důchodový systém. Jeho prioritou je rovněž dosažení maximálního počtu hlasů, který by ANO umožnil vládnout za podpory menších stran, bez nutnosti uzavírat velké koalice s tradičními politickými konkurenty, jako je ODS.