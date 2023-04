Kupka musel před provozovateli čerpacích stanic hájit kontroly marží

Kupka o "tradičním" vystoupení na kongresu informoval na twitteru. "Mluvil jsem nejen o aktuální situaci, kdy se podařilo stabilizovat ceny pohonných hmot, ale i o budoucnosti sektoru, který směřuje k nízkoemisní mobilitě," napsal.

Podle ministra je důležité vybudování adekvátní infrastruktury. Resort hodlá v následujících letech investovat 6 miliard korun. S Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) už řeší, jak by bylo možné využít ploch dálničních odpočívadel.

Ministr na setkání s provozovateli čerpacích stanic čelil dotazu, proč vláda, která je pravicová, přistoupila ke kontrolám marží. Kupka uvedl, že to nevnímá jako neférový zásah. Efekt tohoto kroku podle něj nikoho neohrožoval a veřejnost se díky němu byla schopna snáz přizpůsobit růstu cen, který nezavinili čerpadláři. Doufá, že se i díky kontrolám podařilo trh rozumně stabilizovat a dál platí soutěž mezi čerpacími stanicemi, jak to v tržním hospodářství má být. "Že se samozřejmě tu a tam objeví excesy, to bohužel k trhu patří," dodal ministr.

Připomněl, že ceny nafty na stojanech dál klesají, ceny benzinu se stabilizovaly a mírně rostou. Litr Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 37,89 Kč, za litr nafty teď řidiči dají průměrně 34,12 Kč. V Česku platí do konce roku snížená spotřební daň na naftu o 1,5 Kč za litr, tato výjimka už ale nebude pokračovat. "To se nutně musí stát i s ohledem na to, že v tuto chvíli ty ceny už nepředstavují zásadní ohrožení jak pro trh, tak samozřejmě pro dopravce, kteří v loňském roce čelili dramatickému otřesu a postupně teprve mohli promítnout rostoucí ceny paliv do ceny svých služeb," uvedl ministr.

Kupka také poukázal na to, že se bude s rozvojem elektromobility proměňovat podoba služeb na čerpacích stanicích, protože motoristé tam budou kvůli dobíjení trávit více času. Pro provozovatele to podle něj může být obdobím zajímavých výzev.