Kvůli počasí jsou bez proudu statisíce domácností. Jeseník a okolí jsou odříznuty od světa

Kvůli nepříznivému počasí je bez elektřiny více než 260 tisíc domácností. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kde elektřinu postrádá 114 tisíc odběratelů, ale problémy jsou i na Olomoucku a jižní Moravě.

Společnost ČEZ eviduje 240 poruch na vedení vysokého napětí a stovky poruch na nízkém napětí. Energetická společnost E.ON hlásí 91 poruch. Uvedl to server iDnes.

Velmi vážná situace je také v obci Lipová nedaleko Jeseníku, kde byly místní lázně zaplaveny silnými dešti. „Včera večer jsme evakuovali lidi z ohrožených budov. Byl to velmi náročný zásah,“ uvedl ředitel lázní Michal Dyntera.

Zatímco nedávno zrekonstruovaný Slezský dům stále odolává, do jiných lázeňských budov již proniká voda. „Do budov ve stráni, které jsou částečně zahloubené, už proniká voda i přes ochranné fólie, dokonce prosakuje mezi obklady v koupelnách,“ popsal Dyntera.

„Momentálně řešíme pomoc od Armády ČR. Všechno je pod vodou. Nikam se nedostaneme. Voda bere i auta, problémy má těžká technika, hasiči už nemají šanci lidem, co teď žádají o evakuaci, pomoci. Kvůli počasí nemůže létat ani vrtulník. Obyvatelé, co tu možnost mají, se museli uchýlit do vyšších pater,“ řekla serveru Novinky jesenická starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

V Bělé pod Pradědem na Jesenicku je podle starosty Radomíra Neugebauera situace kritická. „Mnoho domů je pod vodou, silnice jsou podemleté a neprůjezdné. Nejhorší je, že voda zatopila i přístup k hasičské zbrojnici, kde je přes půl metru vody, což nám brání v použití techniky, kterou bychom potřebovali nasadit jinde. Navíc lidé v nejvíce ohrožených oblastech odmítají evakuaci,“ uvedl starosta.