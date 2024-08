Ministerstvo obrany vrací úder senátorovi. Jde o munici pro Ukrajinu

"Pan senátor má nepochybně nárok na názor a na kritiku, v rámci politické zodpovědnosti by ale měl upřednostnit zájmy napadené Ukrajiny a ne vlastní politický prospěch. Pokud by mu šlo skutečně o podstatu věci, počkal by na vysvětlení ze strany Ministerstva obrany," reagoval resort s tím, že jeho zástupci jsou připraveni vše vysvětlit na uzavřeném jednání v odpovídajícím režimu utajení.

Wagenknecht podle ministerstva svými vyjádřeními poškodil intenzivní a obětavou práci zástupců České republiky a Ministerstva obrany a ohrozil reputaci České republiky vůči zemím, které se rozhodly české iniciativy zúčastnit. "Úspěch muniční iniciativy je postaven na transparentním a dlouhodobém vztahu s mezinárodními partnery i s ukrajinskou stranou a na transparentnost proto od počátku klademe důraz," uvedl úřad.

Základním prvkem této transparentnosti má být fakt, že Česko nemá v procesu žádné rozhodovací pravomocí a je pouhým prostředníkem, který předkládá donorským zemím nabídku, přičemž ty se na základě vlastního uvážení rozhodnou, co odpovídá jejich představě a zda je cenová nabídka relevantní. Jistotu transparentnosti zajišťuje i meziresortní dohledová komise.

"Obvinění z nehospodárnosti a neefektivnosti dílčího nákupu, kde dárce na základě svých rozhodovacích a auditních procesů uzavře obchodní smlouvu se soukromou společností, považujeme za zcela nepřijatelné. Za obdobně vážná považujeme také obvinění partnerských zemí. Neznalost tržního prostředí a složitých mechanismů obchodu s vojenským materiálem neospravedlňuje naprosto lživá vyjádření, která nejen ohrožují bezpečnostní zájmy České republiky, ale také vojenskou pomoc napadené Ukrajině," napsalo ministerstvo.

Úřad sdělil, že chápe zájem veřejnosti o podrobnosti. "Pokud ale chceme skutečně Ukrajině, na které každodenně umírají vojáci i civilisté, pomoci, nemůžeme Rusku 'na stříbrném podnose' předkládat podrobnosti o nákupech. Navíc, jak je již veřejně známo, munici je česká iniciativa schopna získat díky kontaktům na země, které často z geopolitických důvodů nechtějí být s dodávkami na Ukrajinu spojován," dodal resort.