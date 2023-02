Na horách panovaly ideální podmínky, lyžovat vyrazily tisíce lidí

Zvýšení věku pro odchod do důchodu koaliční TOP 09 podporuje, vláda ale musí předložit celkovou reformu penzí. V dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News to uvedla předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Naopak opoziční hnutí SPD podle šéfa jeho poslaneckého klubu Radima Fialy se stanovením věku až na 68 let místo nynějších 65 let nesouhlasí. Podle Pekarové Adamové je ale věk 68 let jen jednou z variant.