Na Jindřichohradecku je Dyje na třetím stupni povodňové aktivity

Na třetí povodňový stupeň se voda v Janově spadajícím pod Staré Hobzí dostala v 9:00. "V Janově už byl vyhlášený třetí povodňový stupeň, ale tam naštěstí nejsou žádné nemovitosti nebo někdo, koho by to mohlo ohrozit. Teď tam byl z povodňové komise a zároveň vedoucí životního prostředí (dačického úřadu) Lukáš Skořepa a se starosty to tam řešil na místě, ale nedochází tam k nějakému ohrožení majetku nebo zdraví," řekl Novák. Domy obce jsou podle něho na kopci, řeka je v údolí, kde se může rozlít. Pro Janov platí do 11:30 výstraha před velkou vodou. Déšť v regionu ráno ustal, proto meteorologové očekávají, že hladiny řek začnou klesat.

Hladina Balinky v obci Baliny na Žďársku začala přibližně ve 4:00 mírně opadat, na první stupeň už klesla hladina Želetavky v Jemnici na Třebíčsku. Druhý stupeň platí na Oslavě na dvou místech na Žďársku a na řece Jihlavě na dvou místech na Třebíčsku.

V Balinách v pátek zvedající se hladinu Balinky bedlivě sledovali, na druhý povodňový stupeň se dostala ve 21:30. Podle starostky Moniky Čermákové stejnou situaci obec už několikrát zažila. Voda se při druhém stupni rozlévá na louky v obci a údolí. Nemovitosti ohrožuje až třetí stupeň, který v případě Balinky znamená stav vody 200 centimetrů. Hladina říčky začala klesat dnes nad ránem, když před tím vystoupala na 185 centimetrů.

Hladiny kvůli dešťům stouply na několik dalších tocích na Vysočině i v jižních Čechách. První povodňový stupeň, bdělosti platí v Kraji Vysočina na Sázavě, Olšanském potoku, Rokytné, Žirovnici a Želivce. V Jihočeském kraji jsou podle meteorologů hladiny zvednuté také na Nežárce, Lužici, Blanici, Malši, Zlatém a Svinenském potoku a říčce Smutná.

Za uplynulých 24 hodin napršelo na několik místech Vysočin i přes 30 centimetrů vody, nejvíc v Nové Vsi a Jemnici. Na jihu Čech pršelo nejvíc ve Starých Hutích, kde napršelo už takřka 50 centimetrů.

Na Vysočině bude dnes podle předpovědi meteorologů zataženo až oblačno. V celém kraji mohou být ještě přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude srážek ubývat, nejvyšší teploty budou pět až osm stupňů Celsia, na severu kraje až deset stupňů. Pro jihočeský kraji platí předpověď obdobná, přeháňky budou také na celém území a v polohách nad 1100 metrů nad mořem mohou být sněhové.