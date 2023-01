Na Přerovsku havaroval autobus, hasiči evakuovali cestující střešním oknem

Když ruský prezident Vladimir Putin ohlásil loni v září částečnou mobilizaci, trvalo to Adamovi Kalininovi (což není jeho pravé jméno) týden, než dospěl k rozhodnutí, že nejlepší, co může udělat, je se přestěhovat do lesa. Specialista v oboru IT byl od začátku proti válce, dostal pokutu a strávil dva týdny ve vazbě za to, že na zeď svého bytového domu vylepil plakát s nápisem "Ne válce". Když tedy Rusko oznámilo, že povolává 300.000 mužů, aby pomohli zvrátit vývoj konfliktu, který prohrávalo, Kalinin nechtěl riskovat, že ho pošlou do první linie zabíjet Ukrajince, píše stanice BBC News na svém webu.