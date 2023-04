Na Ústecku se málem srazily vlaky, zastavily desítky metrů od sebe

V Zeměchách na Mělnicku a v Nymburku dnes dopoledne narazila auta do vlaku, jeden člověk se zranil, řekla ČTK mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Provoz na trati u Zeměch by podle informací Správy železnic měl být zastavený zhruba do 12:30, u Nymburka je omezený.