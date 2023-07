Nafta zřejmě zdraží. Senát schválil zvýšení spotřební daně

Není zatím jisté, od kdy bude vyšší daň platit. Zákon musí podepsat prezident a vyjít ve sbírce zákonů. Až poté bude mít účinnost prvního dne následujícího měsíce. O změně sazby spotřební daně hlasovalo 54 senátorů, zatímco čtyři senátoři hlasovali proti. Tři senátoři z klubu ANO a SOCDEM a nezařazená senátorka Daniela Kovářová byli proti zvýšení.

Vláda navrhovala loni snížení sazby daně kvůli tehdejším vysokým cenám, aby pomohla dopravcům. Zvýšení daně by mělo přinést státu přibližně 800 milionů korun navíc za každý měsíc, z čehož 727 milionů korun půjde do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Zvýšení daně doporučily plénu Senátu dva jeho výbory. Vláda původně chtěla navýšení schválit ve Sněmovně v květnu v rychlém režimu již v prvním čtení, ale sněmovní opozice to vetovala. Proto Sněmovna změnu zákona schválila až 12. července.