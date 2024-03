Napětí ve vztazích se Slovenskem přiživil i Pavel. Fico je zklamáním, řekl prezident

Podle Pavla je Fico zklamáním nejenom pro něj, ale i pro mnoho Slováků. Zdůraznil však, že nedochází k přerušení vztahů, ale pouze k pozastavení mezivládních konzultací. "To neznamená přerušení vztahů na úrovni vlád, to neznamená přerušení vztahů na úrovni prezidentů, parlamentů nebo občanů," vysvětlil v rozhovoru pro ČT.

Vztahy Česka a Slovenska jsou a budou nadstandardní, konstatoval prezident. "To, že zrovna v tuto dobu je premiérem na Slovensku člověk, který má výrazně odlišný názor na zásadní zahraničně politická témata, je jistou komplikací našich vzájemných vztahů, ale ne jejich přerušením," podotkl.

Pavel hodlá vyvíjet veškeré úsilí, aby byly mezi hlavami obou států zachovány vztahy na současné úrovni. Praha a Bratislava podle něj mají hledat shodu tam, kde se nabízí. "Ale pokud vláda usoudí, že ta konzultační jednání v tuto dobu by nepřinesla efekt, pak je třeba to respektovat," dodal.

Český prezident hodnotil i další zahraniční politiky, například americké prezidentské kandidáty. Joe Biden už si podle jeho slov splnil svoje. Zároveň přiznal obavu z návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. "Já jsem ho zažil čtyři roky, takže musím říct – obávaná americká volba," konstatoval.

"Pro mnoho Američanů je ta binární volba mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem vlastně zklamáním. Mnozí říkají – bez ohledu na to, jestli jsou to zástupci demokratů nebo republikánů, že tyto volby budou pro ně velice těžké, protože jak u jednoho, tak u druhého kandidáta mají prostě velké výhrady," nechal se slyšet.

Pavel také vyjádřil obrovský respekt ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. "Protože to, co za dobu agrese předvedl ve vztahu k udržení vysoké bojeschopnosti ukrajinské armády, udržení vysoké morálky ukrajinské populace, udržení podpory v celosvětovém kontextu, je opravdu obdivuhodné. Tlak, jakému je vystaven ze všech stran, by asi málo kdo unesl tak jako on," dodal prezident.