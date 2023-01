OBRAZEM: Nerudová mohla ze štábu pozorovat Pražský Hrad, letos na něj ale nedosáhne

Nerudovou na místě podporovali její příznivci, často šlo o mladé lidi, na které cílila svou kampaň. Dorazila také řada známých osobností, například herečky Jana Bernášková a Veronika Žilková nebo moderátor Honza Musil. Při jejím příchodu odměnili kandidátku na prezidenta potleskem.

Podle Nerudové výsledek prvního kola prezidentských voleb ukázal, že Česko není nejspíš ještě připraveno na prezidentku. Vidí ale za rozdělením hlasů hlavně strach z Babišova zvolení hlavou státu. "Především je to ale velký strach z toho, že by se prezidentem mohl stát Andrej Babiš. To je ten důvod toho výsledku," řekla Nerudová.

Nevyloučila, že by případně mohla založit politickou stranu. Ve volebním štábu o tom mluvili její dobrovolníci.