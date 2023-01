ON-LINE: Prezidentské volby začaly. Češi míří k urnám vybrat novou hlavu státu

Důvodem pro zvýšení dodávek kvalitních zbraní na Ukrajinu je přesvědčení západních představitelů, že Kyjev má nyní jen omezený čas, aby se připravil na očekávanou ruskou jarní ofenzivu a na svůj vlastní protiútok. Uvedl to deník The New York Times, který poukázal na to, že na Ukrajinu v poslední době proudí zbraňové systémy, jejichž dodání se původně Západ kvůli strachu z vyostření konfliktu bránil.