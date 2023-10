Otrava cuketou. Zlínští lékaři řešili případ, jaký ještě nepamatují

Kdo nemůže být po úvodních devíti kolech tuzemské hokejové extraligy rozhodně spokojen se svým vstupem do nové sezóny, to jsou hokejisté, trenéři a funkcionáři Vítkovic. Ostravský celek byl před sezónou pasován do role černého koně, avšak nachází se až na posledním čtrnáctém místě tabulky. Vedení klubu se sice rozhodlo ponechat ve funkci hlavního trenéra Miloše Holaně, ale jeho dosavadní asistent Radek Philipp končí. Na lavičce nově budou sportovní manažer Roman Šimíček a dosavadní kouč vítkovických juniorů Pavel Trnka.