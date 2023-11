Pavel podepíše konsolidační balíček, který zvyšuje některé daně. Důvody řekl ve videu

Podle Pavla je základem dobrého fungování a prosperity dobré hospodaření, proto si ani Česko nemůže dovolit dlouhodobě utrácet více, než jsou jeho příjmy. Zdůraznil, že za poslední rok zaplatili občané z daní 70 miliard na úhradu úroků a obsluhy státního dluhu. "Pokud nic neuděláme, bude tato částka i nadále růst, a budeme tak zadlužovat naše děti a vnuky," uvedl.

Prezident oznámil, že kvůli neudržitelnému tempu zadlužování se rozhodl podepsat vládou navržený konsolidační balíček. "Jeho neschválení by znamenalo neudělat na cestě snižování schodku našeho rozpočtu vůbec nic. To by napáchalo mnohem větší škody," vysvětlil.

Hlava státu zmínila, že cestou k prosperitě ale není jen snižování státního dluhu. "Je důležité, abychom znovu nastartovali naši ekonomiku. Abychom investovali do dopravní infrastruktury, do vzdělávání, do vědy a výzkumu, do podpory podnikání," řekl Pavel. Podle svých slov tak hodlá věnovat zvýšenou pozornost podobě státního rozpočtu na příští rok.

Senát schválil vládou navržený balíček, který má přispět ke konsolidaci veřejných financí, na začátku listopadu. Pro schválení bylo 53 senátorů, proti jich hlasovalo pouze 10. Poslanecká sněmovna posvětila soubor úsporných opatření už v polovině října. Pro schválení balíčku bylo 108 poslanců.

Podle ministerstva financí se navrhovaná opatření nejvíce dotknou národních dotačních titulů, státních provozních výdajů a platů ve veřejné sféře. Příjmy se mají zvýšit prostřednictvím růstu spotřebních daní z tabáku, lihových výrobků či hazardu, zrušením daňových výjimek, zavedením nemocenského pojištění či zvýšením daně z příjmů právnických osob na 21 procent.