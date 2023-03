Pavel řekl, kdo bude bezpečnostní ředitelkou v jeho prezidentské kanceláři

"Její zkušenosti z oblasti bezpečnosti a analytiky i pověst profesionálky jsou pro mě zárukou o jejím přínosu do týmu. Zároveň má nejvyšší bezpečnostní prověrku, to usnadní rychlý nástup do funkce," uvedl Pavel.

"Uplatnění v kanceláři prezidenta vnímám především jako pokračování mé cesty ve službě naší zemi, a to s respektem k principům a hodnotám, na kterých stojí," poskytla vyjádření Princové ČTK mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

V současné době je bezpečnostní ředitelkou na Pražském hradě Lenka Nováková. Vedoucí oddělení bezpečnostního ředitele se stala loni v říjnu, kdy oddělení vzniklo namísto bezpečnostního odboru. Do působnosti sekce spadá zajišťování informací o bezpečnostní politice státu, plnění úkolů při ochraně utajovaných informací a při krizovém řízení. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček před týdnem uvedl, že Nováková oznámila své rozhodnutí odejít z funkce a je připravena předat agendu svému nástupci.

Deník N minulý týden uvedl, že kandidáti na funkci byli původně čtyři, jeden z nich ale nedostal doporučení od kontrarozvědky. Princová podle serveru působila na ministerstvu vnitra v odboru bezpečnostní politiky, posléze se stala náměstkyní pro analytiku na ÚZSI. V roce 2018, kdy končil šéf civilní rozvědky Jiří Šašek, se o Princové začalo spekulovat jako o jeho možné nástupkyni, do funkce byl ale nakonec jmenován Marek Šimandl, uvedl Deník N. Z ÚZSI odešla v červnu 2021. Loni v září se o ní spekulovalo jako o možné nástupkyni po rezignaci ředitele ÚZSI Petra Mlejnka.