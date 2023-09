Pavel vysvětlil své uvažování nad důchodovou novelou. Lidem i vládě dal čas

Pavel znovu zmínil, že novelu s výhradami podepsal v pátek 1. září. "Pokud bych zákon podepsal 30. 8., platil by už od 1. 9. Lidé by se tak ocitli v situaci, kdy by se ze dne na den změnila lhůta pro odchod do předčasného důchodu. Neměli by žádnou možnost, jak na novou situaci zareagovat a ověřit si fakta. To mi nepřišlo správné," napsal na sociální síti X.

Zářijovým podpisem dosáhl prezident posunutí účinnosti zákona o měsíc. Lidé zvažující odchod do předčasné penze tak podle něj mají čas na rozmyšlenou a vláda šanci, aby občanům vysvětlila všechny výhody a nevýhody v rámci této úvahy.

Hlava státu zdůraznila, že výhrady sdělila ministrovi práce a sociálních věcí Jurečkovi i premiéru Fialovi. "Protože předloha jako celek jde podle mého názoru spíše správným směrem, rozhodl jsem se nakonec pro podpis zákona, ale až k 1. září," dodal Pavel.

Prezident už v pondělí popřel, že by otálel s podpisem důchodové novely. Vláda podle něj měla přijmout harmonogram, který by umožňoval včasné schválení zákona s využitím všech lhůt na posouzení. Hlava státu zmínila, že novelu dostala týden před eventuálním podpisem, a zdůraznila, že na posouzení každého zákona má 15 dní.

"Já jsem ji podepsal ještě před polovinou tohoto termínu. Pokud mi někdo chce vyčítat, že jsem váhal, pak by se měl podívat na celý ten harmonogram a uvědomit si, že novela v Senátu ležela třeba měsíc, u mě necelý týden," řekl podle ČT24.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už v sobotu reagovalo na některé Pavlovy výtky. "MPSV si velmi váží skutečnosti, že prezident republiky zákon podepsal a stejně jako vláda podporuje úsilí snížit budoucí deficit mezi příjmy z pojistného a výdaji na důchody," zdůraznil úřad.