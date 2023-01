Pavel získá prezidentské pravomoci až složením slibu, už ale může dávat nezávazné podněty

Ústavní právníci odkázali na článek 55 ústavy, podle kterého se prezident ujímá úřadu složením slibu. Jeho volební období je pětileté a začíná složením slibu. "Do té doby je 'neplaceným čekatelem' na funkci. Jinými slovy, žádné pravomoci nemá, a na rozdíl od poslanců a senátorů, jejichž mandát vzniká zvolením, nemá ani imunitu a plat," sdělil ČTK právník Jan Kysela.

"Prezident republiky se ujímá úřadu až složením slibu, inaugurací. Do té doby žádné pravomoci nemá. Samozřejmě už má neformální vliv a může se scházet s jinými činiteli a podávat podněty, ale ty nejsou závazné," uvedl právník Ondřej Preuss

Pavel o víkendu po svém zvolení televizi Nova řekl, že bude požadovat na Pražském hradě audit, ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace. Důvodem jsou mimo jiné nedořešené skartace, řekl Pavel. Chtěl by to probrat tento týden s šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Pavel má ve středu v plánu také setkání s premiérem Petrem Fialou, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (oba ODS) a šéfkou Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).