Pekarová Adamová se vyjádřila ke kauze s uprchlíky z Harrachova. Čeká je stěhování?

O kompenzacích pro dodavatele elektřiny a plynu za zastropované ceny energií pro odběratele by mělo být jasno do konce letošního roku. V současné době podobu nařízení probírají meziresortní pracovní skupiny, následně by jeho finální podobu měla podle současného harmonogramu do konce roku projednat vláda. Na dotaz ČTK to uvedl David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).