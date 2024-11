Piráti zvolili Hřibovi nejbližší tým. Post ve vedení obhájila jediná osoba

Nový předseda Hřib poděkoval všem kandidátům a podotkl, že vznikl silný tým. Těší ho také fakt, že členové podpořili jeho návrh reformy vnitrostranického fungování. LBudeme teď více srozumitelní pro naše voliče a dáme jim jasně najevo, že za nimi stojíme a umíme řešit každodenní problémy běžných lidí. Těším se na spolupráci v novém předsednictvu," řekl náměstek pražského primátora.

"Moc děkuji za důvěru. Nezvolili jste jen mě, zvolili jste i sami sebe. Nikdo jiný tu práci totiž za nás neudělá," uvedl první místopředseda Martin Šmída. Za největší úkol označil sjednocení. "Negativních nálad už bylo dost. Nejsme tady totiž kvůli sobě. Jsme tu pro lidi tam venku. Pro lidi, kteří doufají, že existuje a bude existovat síla na naší politické scéně, která bude hájit jejich zájmy, která jim dá vidinu lepší budoucnosti. A my teď musíme zamakat a těmto lidem ukázat, že jsme to právě my, kdo jim tuto budoucnost může přinést. My všichni tady. Já se tomu budu snažit přispět. A prosím, aby se o to pokusil každý z nás," doplnil.

Hajnová přijala podporu Pirátů s veškerou pokorou. "Chtěla bych poděkovat lidem, kteří mě v posledním roce podpořili a ukázali mi, jak jsou Piráti skvělí. Že máme skutečná řešení například v oblasti školství, že dokážeme zajistit místa na středních školách, že máme odpovědi na ekonomické otázky a umíme zajistit lidem spokojenější život. Jsem připravená spolupracovat s již zvoleným předsedou na tom, abychom uspěli i v dalších volbách a mohli náš program prosazovat," okomentovala výsledek volby.

Bláha poděkoval za férový souboj ostatním kandidátům. "Byly to velmi zajímavé diskuze. Teď nás čeká 11 měsíců, kdy musíme svět kolem nás, naše potenciální voliče, i naše znejistělé voliče přesvědčit o tom, že si jejich hlasy zasloužíme," poznamenal.

Nové předsednictvo Pirátů nahradilo doposud úřadujícího předsedu Ivana Bartoše a místopředsedkyně Kláru Kocmanovou, Markétu Gregorovou, a Dominiku Poživilovou Michailidu. Hana Hajnová svůj mandát v předsednictvu obhájila. Čtvrtého místopředsedu se na dnešním zasedání nepodařilo zvolit z časových důvodů, jeho volba proběhne v nejbližších dnech v jednání na internetovém fóru.