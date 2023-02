Po Prchalovi končí další členové Babišova týmu

"Ano, je pravda, že jsme se s hnutím ANO dohodli na ukončení spolupráce ke konci února. Pro nás oba to bylo několik velmi náročných a zajímavých let spojených i s prací na úřadu vlády," napsal Vořechovský.

Bartha pracovala s Babišem už v době, kdy byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí. Tehdy byla vedoucí jeho kabinetu. V prosinci 2017 si ji po jmenování premiérem vzal Babiš s sebou na úřad vlády. Nejprve působila jako ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády, po jmenování Babišovy koaliční vlády v červnu 2018 byla pověřena řízením úřadu vlády. Odešla s demisí Babišova kabinetu po volbách 2021.

Babiš s Barthou počítal jako s případnou vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, pokud by se stal prezidentem. V druhém kole volby ho ale v lednu porazil bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Vořechovský se věnuje komunikaci s médii ve službách Babiše téměř deset let - nejprve v Agrofertu, od roku 2015 v hnutí ANO. Byl také vedoucím odboru komunikace úřadu vlády a mluvčím Babišova kabinetu. Pokud by se Babiš stal prezidentem, Vořechovský by byl nadále jeho mluvčím, uvedl dříve expremiér.

Spolupráci s Babišem, která trvala deset let, ukončil také marketér Marek Prchal, který to ve středu potvrdil serveru Info.cz. Důvodem podle něj není výsledek prezidentských voleb, konec v marketingovém týmu hnutí ANO byl naplánován už před nimi. Prchala nedávno ze svých řad vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC). Babišovu kampaň před druhým kolem prezidentské volby totiž považovalo za neetickou.