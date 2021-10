Antivirus bude podle Středuly v říjnu prodloužen do půlky příštího roku

Lepším řešením by bylo využití kurzarbeitu, ale Evropská komise ještě ani nezahájila notifikaci programu. Středula to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Antivirus je podle Středuly v současné době nejlepší cesta, jak pomoci automobilovému průmyslu, který se potýká kvůli nedostatku čipů a dalších součástek s problémy. Situace v tomto odvětví se přenáší podle něj zejména na české subdodavatele. Náklady na Antivirus odhaduje v jednotkách miliard korun. Problém podle něj bude shodnout se na tripartitě o konkrétním nastavení podmínek, pro koho podpora bude či v jaké šíři.

Ministerstvo práce podle Středuly v případě nového programu kurzarbeit udělalo vše, co je třeba, ale schvalovací procesy jsou pomalejší. "Momentálně je předpoklad, že se 22. října rozhodne o prodloužení těch modelů jako je Antivirus do června příštího roku, což by byla velká pomoc. Ale neznamená to, že bychom měli zlenivět ve věci jednání kurzarbeitu s Evropskou komisí," uvedl.

Bývalý ministr financí Ivan Pilný využití programu Antivirus nepodporuje. Je třeba se podle něj oprostit od podpory, která vznikla v souvislosti s pandemií koronaviru. Podmínky kurzarbeitu byly podle něj definovány přesněji, což u Antiviru chybí.

Coby krátkodobá pomoc automobilovým společnostem jiná možnost než Antivirus podle místopředsedy STAN Věslava Michalika není. Vyslovil ale souhlas s Pilným, že kurzarbeit by poskytl systémové řešení. Mluvit by se podle Michalika přitom nemělo jen o okamžitém dopadu, ale řešit automobilový průmysl komplexněji. Odvětví se v souvislosti s elektromobilitou velmi mění i rozhodnutími společnosti Volskwagen, která je mateřskou firmou Škody Auto. "To může pro český automobilový průmysl a pro celou ekonomiku mít dalekosáhlé důsledky, které jsou mnohem závažnější než to, jestli budeme vyplácet z kurzarbeitu nebo antivirus, šest měsíců nebo devět měsíců nějakou pomoc," uvedl.