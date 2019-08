Předseda ODS Petr Fiala se svěřil, že na začátku srpna dostal pozvání do zářijové Partie TV Prima společně s premiérem Andrejem Babišem. „Svou účast jsem přislíbil. Účast premiéra měla být potvrzena po jeho návratu z dovolené,“ vysvětloval.

Jenže teď je vše poněkud jinak. Dnes TV Prima potvrdila, že premiér může, ale bude hostem Partie na svou žádost sám. Asi se bojí,“ postěžoval si Fiala v úterý na sociálních sítích.

To, že Babiš nepřijde, jej prý ale ve skutečnosti ani nepřekvapilo. „Vlastně se mu nedivím, že se bojí konfrontovat výsledky vlády s realitou. Premiér ukázal, že umí jen "žvanit", ale jeho politika se ukázala jako bezobsažná. V polovině volebního období nemáme ani vyrovnaný rozpočet, ani jednodušší daně, ani méně byrokracie, ani lepší školství...atd.,“ rýpnul si do premiéra předseda ODS.

Ve své kritice Babiše pokračoval dál. „Zájmy našeho premiéra končí u jeho osobních problémů: doma obvinění, v Evropě problémy s dotacemi. Nerad to slyší, ale je slabým premiérem, který se zapíše do dějin svou politickou neschopností, ať již si v neděli v Partii říká, co chce,“ vzkázal premiérovi Petr Fiala.