Pavel považuje Vrěbtice za nejbrutálnější napadení české suverenity Ruskem od roku 1968

Pavel ocenil, že policie jasně označila viníka smrtících explozí. "Šlo o připravenou akci provedenou vojáky Ruské federace. Zavraždili při ní dva české občany a způsobili miliardové škody, které budeme řešit ještě desítky let. Suverenitu České republiky tím Rusko napadlo nejbrutálnějším způsobem od invaze roku 1968," napsal na sociální síti X.

Podle Fialy se potvrdilo, že Rusko v Česku provedlo akt státního terorismu. "Možná to není úplně překvapení, ale je to důkaz toho, že Rusko proti nám dlouhodobě vede hybridní válku a nemyslí to s námi dobře. A dobře to s námi nemyslí ani ti, kteří nám doporučují, abychom Rusku podléhali, abychom se s Putinovým Ruskem zkoušeli nějak domluvit. Naopak, ti ohrožují naši bezpečnost," řekl premiér na videu.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová pak připomněla vyjádření Miloše Zemana. "Výroky bývalého prezidenta o 'více vyšetřovacích verzích' byly od začátku jen vodou na mlýn kremelské propagandě. Rusko u nás spáchalo teroristický útok, při kterém zemřeli dva nevinní lidé. Proto tolik dbáme na bezpečnost naší země a budeme v tom pokračovat," vzkázala prostřednictvím sítě X.

"Policejní orgán považuje za prokázané, že výbuchy obou skladů ve Vrběticích provedli příslušníci ruské vojenské rozvědky, Hlavní správy generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, známé pod zkratkou GRU, jejichž motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace," uvedl ředitel NCOZ Jiří Mazánek v pondělní tiskové zprávě.

Z provedeného šetření vyplývá, že rozvědka disponovala prostředky ke způsobení výbuchů i detailními informacemi o uskladněném zboží, jeho pohybu i jeho konečném uživateli. Zodpovědné osoby přicestovaly z Ruska a ihned poté odcestovaly zpět.

"Pachateli byli dle zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu příslušníci jednotky 29155 určené k provádění diverzních operací v zahraničí spadající pod 161. centrum přípravy specialistů zvláštního určení GRU," konstatoval Mazánek.

Policii chybí pro další postup například informace o pohybu jednotlivých příslušníků GRU na území ČR a konkrétně ve skladech ve Vrběticích. "Lze jen předpokládat, jaké úkoly plnili jednotliví příslušníci nacházející se v ČR a okolních zemích, případně kolik dalších příslušníků ruských ozbrojených sil a jejich spolupracovníků se na útoku podílelo," vysvětlil ředitel NCOZ.

"Protože podezřelí se zdržují v Rusku a orgány Ruské federace odmítly splnit požadavky vznesené Českou republikou cestou mezinárodní právní pomoci, s odůvodněním, že by vyřízení české žádosti mohlo poškodit svrchovanost, veřejný pořádek a důležité zájmy Ruské federace, není možné získat potřebné informace, kterými disponuje ruská armáda a ruské tajné služby," dodal.

Policie podle Mazánka vyčerpala všechny možnosti získat další důkazy v České republice, případně v zemích, které vyhověly českým žádostem o právní pomoci. Není tako možné zahájit trestní stíhání, proto bylo rozhodnuto o odložení věci. NCOZ prověřovala případ v rámci společného vyšetřovacího týmu s policisty z Velké Británie, přičemž spolupracovala i s kolegy z Ukrajiny a USA.