Babiš: Volby v Bělorusku se musí opakovat, EU by měla vyslat signál ohledně sankcí

Volby se v Bělorusku musí opakovat, uvedl dnes Babiš na twitteru.

"Nelze čekat. Bělorusové potřebují naši rychlou pomoc," uvedl Babiš. "Volby v Bělorusku se musí opakovat, musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů," doplnil.

Uvedl, že dnes ráno apeloval na Michela i von der Leyenovou, aby byl vyslán jasný signál ohledně sankcí vůči Bělorusku, které by trvaly, dokud se v Bělorusku neuskuteční transparentní volby. Český premiér už dříve odsoudil násilí vůči demonstrantům v Bělorusku.

Mluvčí polského premiéra v pondělí podle agentury PAP sdělil, že Morawiecki vyzval Evropskou komisi a Evropskou radu ke svolání mimořádného summitu k událostem v Bělorusku. Evropská rada je jednou z vrcholných institucí Evropské unie a jejími členy jsou hlavy států či premiéři zemí EU.

České ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo běloruského velvyslance Valeryje Kurďukova. Zdůraznilo mu, že nesouhlasí s děním kolem prezidentských voleb i se zásahem policie proti demonstrantům. Ohradilo se také proti obvinění běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že Česko protesty organizuje.

Volby prezidenta v Bělorusku podle tamní volební komise pošesté vyhrál autoritářský prezident Lukašenko. Hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská výsledky neuznala, požádala o přepočítání hlasů a následně byla donucena k odjezdu do zahraničí. V reakci na výsledky voleb vyšly do ulic běloruských měst tisíce lidí, proti nimž tvrdě zasáhla policie. Nejméně dva demonstranti zemřeli a podle serveru BBC jich bylo na 6700 zatčeno. Násilí vůči protestujícím odsoudili mimo jiné předseda Evropské rady Michel či lidskoprávní experti OSN.

This girl says that apart from standard torture and abuse she had to deal with 10 cops who threatened to gang-rape and murder her. Then they proceeded to actually sexually assault her for opposing Lukashenko's regime.



Heavy stuff.



Source: @nexta_tv #Belarus #Belarusprotests pic.twitter.com/dM8H0v70El