Babiš zamíří do Bruselu, bude jednat s "prezidentem EU" Michelem

Mimořádný summit na téma unijního rozpočtu začíná v Bruselu 20. února. Babiš do té doby chystá vedle jednání s Michelem ještě cestu na jednání skupiny zemí Přátel koheze v Portugalsku.

"Dvacátého února bude Evropská rada o příštím finančním rámci a my tam samozřejmě chceme prosadit ty věci, které my považujeme za důležité, a ne, co nám nadiktuje Brusel," uvedl Babiš ve čtvrtek při sněmovních interpelacích.

Skupina Přátel koheze sdružuje 16 zemí převážně z východní a jižní části unie, které jsou čistými příjemci z rozpočtu EU. Jejich zástupci se naposledy sešli v listopadu v Praze a ve společné deklaraci vyzvali, aby ve víceletém finančním rámci neklesl objem peněz určených na kohezní politiku pod úroveň současného rámce. Evropská komise navrhla pokles o deset procent.

Mimořádný summit k rozpočtu svolal Michel minulý týden s tím, že od všech účastníků čeká ochotu ke kompromisům. "Nadešel čas, abychom se na naší úrovni na víceletém finančním rámci domluvili," napsal Michel premiérům a prezidentům.