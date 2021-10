Bartoš rezignovat na šéfa Pirátů zatím nebude

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Koalice Pirátů a STAN by měla ještě dnes večer začít pravděpodobně vyjednávat s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) o možnosti sestavit budoucí vládu. Na tiskové konferenci ve volebním štábu v Praze to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vzhledem k výsledku je podle něj na stole myšlenka společného poslaneckého klubu. STAN podle aktuálních výsledků získal 33 mandátů, Piráti čtyři. Musela by to ale projednat pirátská členská základna.