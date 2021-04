Birke dostal nabídku stát se ministrem kultury. Petříček potvrdil svůj konec

Dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by měl převzít ministerstvo zahraničí namísto svého stranického kolegy Tomáše Petříčka, jehož se vicepremiér a znovuzvolený předseda sociální demokracie Jan Hamáček rozhodl vyměnit. Petříček oznámil svůj odchod z Černínského paláce na tiskové konferenci po 11:00.

Některé kulturní instituce premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzvaly, aby ministra kultury neměnil. K otevřenému dopisu Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), zastřešujícího 14 organizací, se přes víkend přidaly třeba Svaz českých knihkupců a nakladatelů nebo Česká asociace festivalů. Zaorálek se navíc podle dnešního vyjádření pro server Novinky.cz necítí připraven opustit ministerstvo kultury a vrátit se do čele české diplomacie, kterou už jednou řídil. "Ne, to tedy nejsem," reagoval dnes Zaorálek na dotaz serveru, zda je připraven Petříčka nahradit a přenechat úřad Birkemu.

Prezident Miloš Zeman, který na návrh premiéra členy kabinetu jmenuje a odvolává, v neděli řekl, že odvolání Petříčka nebude oddalovat, navrhne-li to Babiš. S Petříčkem měl dlouhodobé spory. V rozhovoru pro Blesk.cz prezident také prohlásil, že Birke by byl vynikajícím ministrem kultury.

Výměna ministrů ČSSD přichází po víkendovém sjezdu menší vládní strany, v níž Hamáček obhájil funkci, zatímco Petříček při volbě předsedy neuspěl. Už minulý týden skončil v Babišově menšinové vládě ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), kterého vystřídal Petr Arenberger. Stal se tak už čtvrtým ministrem tohoto resortu za víc než rok trvání koronavirové epidemie. Hrad ani úřad vlády zatím neoznámily, kdy se avizované změny v kabinetu uskuteční.

Končící ministr Petříček má odvolání za politické rozhodnutí

Tomáš Petříček (ČSSD) na dnešní tiskové konferenci potvrdil, že vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček předloží premiérovi Andreji Babišovi (ANO) návrh na jeho odvolání z pozice ministra zahraničí. Neví, zda už tak učinil, či kdy se tak stane, ani kdy se Babiš setká s prezidentem Milošem Zemanem a navrhne mu jeho odvolání. Očekává ale, že se vše uskuteční během dneška.

Petříček nezaznamenal od Hamáčka konkrétní kritiku své práce v čele české diplomacie. Odvolání považuje za politické rozhodnutí. "Respektuji, že nové vedení sociální demokracie to chce takhle učinit," řekl. ČSSD v pátek zvolila nové vedení, v čele zůstal Hamáček, proti kterému Petříček neúspěšně kandidoval.

Petříčkovu pozici by měl převzít stávající ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Jeho místo by měl zaujmout poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

"Jan Hamáček mi nesdělil nějakou kritiku konkrétních kroků, které jsem na ministerstvu zahraničí dělal v uplynulých dvou letech. Vnímám, že jsem dělal politiku, která souzněla s tím, jak on vidí zahraniční politiku. Pro mě je to politické rozhodnutí. Jestli je to otázka sjezdu, či je to jiný důvod, to se musíte ptát předsedy sociální demokracie," řekl Petříček. Pro ČSSD chce nadále pracovat.

Bývalý místopředseda sociální demokracie zopakoval, že je dlouhodobě trnem v oku prezidentovi Miloši Zemanovi kvůli náhledu na bezpečnostní rizika stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nebo na očkování proti covidu-19. Uvedl ale také, že na některé otázky měli se Zemanem podobný pohled, a to například na roli Severoatlantické aliance (NATO) nebo na otázku mezinárodního terorismu. Otázkou na Hamáčka je podle Petříčka to, zda ve výměně ministra hrála Zemanova kritika roli.

"Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky," řekl Petříček. Zmínil také repatriační cesty lety v jarní vlně epidemie koronaviru nebo posílení spolupráce se spojenci v Evropě a se Spojenými státy.

Během následujících dvou týdnů se chce Petříček rozhodnout ohledně dalšího působení. Má několik nabídek. Nevyloučil třeba návrat na akademickou půdu, věnovat by se chtěl také dobrovolnickým aktivitám.