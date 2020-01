Čapí hnízdo: Šaroch nemusí znovu žádat Sněmovnu o vydání Babiše

Zeman v prosinci uvedl, že Šaroch musí vyřešit otázku, zda je nutné znovu žádat o Babišovo opětovné vydání. "Dozorový státní zástupce neshledává důvody pro repetitivní žádost, neboť je nadále vedeno stejné trestní stíhání, k němuž byl obviněný vydán," sdělil dnes bez dalších podrobností Cimbala.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá.

Někteří poslanci v minulosti v pořadu České televize Otázky Václava Moravce zmínili možnost, že by o znovu vydání Babiše mohli požádat i jeho advokáti, To ale podle Cimbaly možné není.

Zeman označil rozhodnutí, kterým Šaroch v září zastavil stíhání Babiše a Mayerové za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj neodůvodňovala ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby. Na nové rozhodnutí nemá Šaroch žádnou lhůtu.

Policie i Šaroch musí respektovat Zemanův právní názor, podle nějž je mimo jiné nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která podepsala žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo.

Zeman naopak potvrdil zastavení stíhání Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Pavel Zeman řekl, že se u nich nepodařilo prokázat zavinění. Zvlášť stíhá policie ještě Babišova syna Andreje, policie u něj navrhla stíhání také zastavit. O návrhu Šaroch zatím nerozhodl.