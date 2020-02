Češi se obírají na důchodech? Babiš chystá zásadní změny

Babiš se ve svém pravidelném nedělním příspěvku obsáhle věnoval DPH na pivo, které komentuje už několikátý týden. Nepřekvapivě se o změnách opět vyjadřoval pozitivně a tvrdí, že hospodským uleví a zvýší tržby.

V souvislosti s ministerstvem financí upozornil i na balíček Moje daně, díky kterému chce vláda v prosinci zprovoznit on-line fungování finančního úřadu. Daně by si lidé vyřizovali z domu, neboť se formuláře automaticky vyplní na netu. Na podání daňového přiznání navíc bude jeden měsíc navíc.

Velkou změnu chystá i ministerstvo spravedlnosti. Jak Babiš připomněl, dojde ke zvýšení nezabavitelné částky, která nesmí být lidem v exekuci a insolvenci sražená z měsíční mzdy.

"Cíl je, aby po odečtu zákonných srážek ze mzdy zbylo dlužníkům dostatek peněz na zajištění výživy a bydlení rodiny a nikdo je tak nevytlačoval na hranici chudoby. Dlužníci tento problém doteď řešili prací na černo. Tím obírají sami sebe na důchodech, stát tratí na daních a mizí i šance věřitelů, že uvidí svoje peníze zpátky," uvedl Babiš.

Výše nezabavitelné částky je dnes pro dlužníky 6608 korun a pro vyživovanou osobu 1652 korun. Výše těchto částek se za poslední roky téměř nezvedala což podle Babiše neodpovídalo inflaci, růstu životních nákladů ani zvyšujícím se příjmům.

Následně popsal výpočet, jakým se tato částka počítá, a ve výsledku dojde k nárůstu této částky na 7434 korun, tedy ke zvýšení o více než 800 korun. U nezabavitelné částky na vyživovanou osobu pak dojde ke zvýšení na 2478 korun, tedy opět o více než 800 korun.

"Samozřejmě očekávám, že se rozproudí debata, že je to málo. Ano, jistě, mohli jsme ty parametry změnit víc, ale to by se zase ozvala druhá strana, tedy věřitelé. Šli jsme cestou významného, nikoliv však skokového zvýšení. I takové zvýšení na jedné straně má důsledky pro druhou stranu, jak můžete vidět v komentářích v tabulce, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti," uvedl dále Babiš.

Již klasicky dodal, že zvýšit nezabavitelné minimum mohli politici kdykoliv a nikdy tak o takovou částku neučinili. Na nutnosti novelizace tohoto nařízení vlády se shodla koaliční rada a vláda návrh projedná už v pondělí.