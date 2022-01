Co je nutné k přežití maratonu ve Sněmovně? Dobré jídlo i nohy, káva, zubní kartáček a spacák, který nemám, říká Zuna

Nestýská si, že už dva dny nespal, dokonce je připravený, že probdí další noc. „Nespat několik nocí je minimum, co mohu s kolegy udělat pro republiku. Klíčové je, aby vládě Petra Fialy byla vyslovena důvěra a měli jsme tak oficiálně demokratický kabinet,“ míní poslanec Michal Zuna za TOP 09. Když šel včera před devátou hodinou na 6. schůzi do Poslanecké sněmovny, kde se rozhoduje o vyslovení důvěry nové vlády, měl v hlavě dva časové scénáře. „Optimistický říkal, že skončíme ve čtvrtek ve dvě hodiny ráno, pesimistické propočty mně vyšly na šestou hodinu ranní. A vidíte, netrefil jsem ani jeden. Je možné, že po mimořádné schůzi svolané k okolnostem financování hnutí STAN (její program však poslanci neschválili, opoziční zákonodárci hnutí SPD a ANO schůzi neprosadili – pozn. red.) se hlasování o důvěře, která má začít v 18 hodin, protáhne do pátečních brzkých hodin. Nyní už počítám se vším,“ směje se radní Městské části pro Prahu 2, kde má na starosti oblast bezpečnosti.

Asistentka musela večer obstarat i pastu

Rekordní rokování prodloužil šéf SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí si šest minut po sedmé hodině, tedy po 22 hodinách, vzalo dvouhodinovou pauzu na poradu, neboť trvalo na tom, že nejprve musí proběhnout mimořádná schůze s názvem: Vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí, která započala v devět hodin ráno, ale po dvou hodinách dopoledne skončila fiaskem kvůli neschválení programu. V šest hodin večer mají zákonodárci pokračovat v debatě o vyslovení důvěry kabinetu.

Zuna je tak připravený, že v Poslanecké sněmovně, kam byl loni po říjnových volbách zvolen premiérově, stráví tři dny a dvě noci. Dlouhé jednání zaměstnává i jeho asistentku. „I když byla otevřena zdejší restaurace, mezi druhou a třetí hodinou ranní jsem měl chuť na sortiment, kterým tady nedisponovala. Proto šla ven a zázračně sehnala dobré jídlo, které jsem potřeboval,“ konstatuje s vděkem.

Ještě jednou potřeboval její pomoc. „Když jsem zjistil, že tady budeme celou noc, tak jsem asistentku večer poprosil, aby mně sehnala zubní kartáček a pastu. I přes důležité jednání je nutné dodržovat hygienické návyky.“ Člen sněmovního výboru pro bezpečnost musel tak jedině vydržet v košili, kterou si vzal ráno. „A také jsem podcenil na rozdíl od zkušenějších kolegů přípravu. Nevzal jsem si jako zelenáč s sebou spacák, který by se mně hodil, když jsem se šel před pátou hodinou ráno natáhnout do své kanceláře,“ přizná.

Po profesionální stránce Michala Zunu, který v neděli oslavil čtyřicáté narozeniny, nic během maratónu nepřekvapilo. „Předem jsem počítal, že u pultíku se opoziční poslanci budou prezentovat agresivní rétorikou a budou i hrubí. To vše se potvrdilo, a tak mě nic nezaskočilo. Pouze jsem neodhadl délku jednání. Jak už jsem říkal, můj nejčernější scénář počítal, že nejpozději skončíme v šest hodin ráno. Ale nevadí, vyjádření důvěry vlády je nyní klíčové a vše ostatní musí jít stranou.“

Z nedostatku spánku se poslanci motala hlava

Co je vlastně na dvaadvaceti hodinovém jednacím maratonu bez přestávky nejtěžší? Člen sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj při svém hodnocení překvapí. „Nejvíce jsem dostal zabrat po fyzické stránce, nikoli po psychické. Čím déle jsem v lavici seděl, tím jsem měl ztuhlejší nohy, když jsem potřeboval vstát, anebo si odskočit na toaletu. Měl jsem problémy se rozejít. Z nedostatku spánku se mně podlamovaly nohy a motala se mně hlava. I teď mám problémy s chůzí, nemám dobré nohy,“ popisuje poslanec, co způsobuje rekordní schůze.

Během noci vypil tři šálky kávy. „Někteří kolegové měli hrnek s obsahem kofeinu ale v ruce neustále.“ Kávové povzbuzení se ale u Zuny mezi druhou a třetí hodinou ranní minulo účinkem. „V této době jsem prožíval největší krizi, zkoušel jsem ji překonat, ale v časných hodinách jsem musel přece jen na moment ulehnout.“ Aby si udržel mysl v chodu, dlouhé hodiny v lavici debatoval se stranickou kolegyní z TOP 09 Martinou Lisovou. „Neustále jsme glosovali dění v sále, komentovali situaci, říkali na ní svůj postoj a často jsme nad rétorikou opozice kroutili hlavou,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz zastupitel Městské části Prahy 2.

Expert na bezpečný kyberprostor a domácí násilí neví, kdy spánkový deficit dožene. „O víkendu mám rodinnou oslavu, která se také protáhne. Ale nevadí, někdy prostě na spánek není čas. Alespoň mě těší, že se zapíši mezi poslance, kteří v Dolní komoře strávili rekordní čas, i když se nejednalo o jednu schůzi,“ vidí na únavě pozitivita Michal Zuna, poslanec za Prahu.

Doposud nejdelší hlasování o důvěře vlády se odehrálo v roce 2018, kdy menšinový kabinet Andreje Babiše čekal na konečný verdikt šestnáct hodin, tento časový údaj je už o šest hodin překonán a ještě není finální.