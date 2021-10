Co se státním rozpočtem? ODS chce ušetřit 100 miliard, Schillerová tvrdí, že není kde

Současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v reakci uvedla, že úspory v desítkách miliard korun jsou nereálné. Plán ODS ušetřit z rozpočtu 100 miliard označil tento týden v rozhovoru pro Reflex za nereálný předseda STAN Vít Rakušan, podle nějž lze najít úspory asi 60 miliard. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), jejíž lídrem a kandidátem na premiéra je šéf ODS Petr Fiala, má s Piráty a STAN tvořit budoucí vládu.

"Lidé nemusí mít obavy. My ty peníze chceme šetřit především v provozních výdajích státního rozpočtu," řekl dnes Skopeček. Zmínil neobsazená tabulková místa, dotace agropotravinářskému komplexu nebo neinvestiční nákupy ministerstev. "Lidé by se měli bát ve chvíli, kdybychom se na to vykašlali, kdybychom nezačali šetřit. Nárůst do dluhové brzdy omezí výdaje na zdravotnictví, na školství. Zkrátka si teď musíme začít spořit, abychom nemuseli omezit takové důležité oblasti v budoucnu," dodal Skopeček.

Podle Schillerové jsou takové úspory nereálné. "Jsou to třesky plesky pořád dokola," reagovala. Uspořit ve státním rozpočtu na příští rok podle ní lze jednotky miliard korun, a to ještě za cenu "úplně zbytečného pnutí". Uvedla, že výraznější úspory by pak už byly za cenu "tvrdších zásahů". "Můžete to udělat. Ale bude to za cenu toho, že snížíte investice, snížíte platy ve veřejném sektoru, snížíte důchody, snížíte sociální dávky. Toto všechno znamená desítky miliard korun," dodala ministryně.

Vláda ve středu znovu schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun. Kvůli parlamentním volbám ho musela opětovně odsouhlasit, znovu ho musí předložit také Sněmovně. S návrhem už při zářijovém schvalování na schůzi vlády nesouhlasila koaliční ČSSD, která požadovala větší nárůst platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů i pracovníků v sociálních službách. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.

Příjmy státního rozpočtu na příští rok vláda už v září schválila 1551,1 miliardy korun a výdaje 1927,7 miliardy korun. Někteří ekonomové návrh kritizovali mimo jiné kvůli výši schodku. Pokud by Parlament rozpočet neschválil do konce roku, stát by začal hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.